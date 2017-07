Spaanse politie rolt kinderpornonetwerk op

De Spaanse politie heeft een internationaal netwerk voor kinderporno opgerold. Onder de vijftig arrestanten is een 47-jarige Uruguayaan die zijn dochters van zes en vijftien jaar misbruikte en de beelden daarvan deelde met andere pedofielen.

De leden van het netwerk wisselden video’s uit via WhatsApp en Twitter. De Spaanse politie kwam de groep op het spoor door onderzoek van cyberagenten op het zogenoemde darknet, een voor leken moeilijk toegankelijk deel van het internet. Daar werd een verbinding met een WhatsApp-groep ontdekt.

De arrestanten komen uit vijftien landen, voornamelijk in Latijns-Amerika. In Europa werden een Italiaan en Spanjaard gearresteerd. De politie heeft naar eigen zeggen bij elkaar honderd verdachten in het vizier in 24 landen.