Spaanse politie rolt ‘cocaïnehotline’ Madrid op

De Spaanse autoriteiten zeggen een uitermate professionele cocaïnehandel te hebben opgerold in Madrid. Die had meer dan 2000 klanten, gaf garanties over bezorgtijden en had zelfs een beloningssysteem voor vaste klanten.

De criminelen hadden volgens de politie een „uitgebreide logistieke infrastructuur” opgetuigd en beschikten onder meer over een callcenter. Ze hadden hun werkwijze ook aangepast aan de maatregelen die waren genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De Spaanse regering stelde eerder dit jaar een strenge lockdown in. De listige cocaïnehandelaren zouden vervolgens zijn gestopt met hun traditionele bezorgmethoden en lieten hun illegale handelswaar afleveren bij supermarkten in de buurt van hun klanten.

De politie kwam uiteindelijk met zo’n 250 agenten in actie op 21 locaties. De politiemensen arresteerden 28 personen en namen zo’n 4 kilo cocaïne en 85.000 euro in beslag.