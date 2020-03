Spaanse politie rolt bende op: 10 ton hasj en 89 arrestaties

De Spaanse politie heeft 89 mensen gearresteerd in de provincies Cádiz, Málaga en Ceuta (Noord-Afrika) en ruim 10.000 kilo hasj in beslag genomen. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighield met mensensmokkel, drugshandel, diefstal van motorvoertuigen en illegaal wapenbezit. Dat meldt de politie in een persbericht.

Vluchtelingen moesten 5000 euro betalen voor de overtocht vanuit Afrika naar Spanje en werden vastgehouden totdat hun familieleden hadden betaald. De boottochten waren volgens de politie levensgevaarlijk omdat reddingsvesten en andere veiligheidsmaatregelen, zoals verlichting, ontbraken. De boten waarmee ze zijn overgezet, werden ook gebruikt voor de invoer van drugs.

De politie heeft naast de drugs 26 schepen, 29 voertuigen, 250.000 euro contant en twaalf vuurwapens in beslag genomen.