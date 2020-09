Spaanse politie onderschept 30 ton hasj op zeilboten

De politie in Spanje heeft 30 ton hasj onderschept op vier zeilboten op de Atlantische Oceaan. Volgens de politie ging het om de grootste Spaanse actie tegen hasjhandel over zee in de geschiedenis van het land. Er werden negen mensen gearresteerd van Bulgaarse en Russische afkomst.

Twee van de boten voeren onder Britse vlag, de andere onder de Duitse en Nederlandse. Bij de vijf dagen durende operatie werden onder meer een vliegtuig, een helikopter en een marineschip ingezet.

De vangst was het gevolg van maandenlang onderzoek. In maart en juli werd op twee zeilboten al 4600 kilo hasj aangetroffen. Deze boten waren van dezelfde organisatie als de schepen die betrokken waren bij de nieuwe vondst.

De politie hield de vier zeilboten al in de gaten. Toen ze wegvoeren, kwam de douane in actie. De in totaal 35 ton drugs en de zes zeilboten zijn in beslag genomen.