Spaanse politie neemt mondkapjes in beslag

De Spaanse politie heeft in de provincie Jaén in een fabriek waar mondkapjes voor operaties worden gemaakt 150.000 mondkapjes in beslag genomen. De politie gebruikte de noodtoestand om het materiaal mee te nemen. Ze worden onmiddellijk naar het Infante Sofia-ziekenhuis in Madrid en naar andere ziekenhuizen gebracht.

De Guardia Civil heeft laten weten dat de politie samen met de strijdkrachten actief is om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.”Ons doel is met deze vijand af te rekenen.”