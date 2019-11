‘Spaanse partijen dicht bij regeringsakkoord’

De grootste twee linkse partijen in Spanje, de sociaaldemocratische PSOE en de links-radicale beweging Unidas Podemos (Samen kunnen we), hebben volgens Spaanse media laten weten dat ze „een principeakkoord” voor de vorming van een nieuwe coalitieregering hebben bereikt.

Dit volgt op de parlementsverkiezingen van zondag die de Spaanse Tweede Kamer nog verder verdeeld hebben. De stembusgang was juist nodig, omdat de verkiezingen van nog geen zeven maanden eerder geen enkele regeringscoalitie opleverde.

Een van de oorzaken was dat demissionaire Spaanse premier Pedro Sánchez (PSOE) en de leider van Podemos, Pablo Iglesias, niet goed door een deur konden. Maar ze komen dinsdagmiddag met een verklaring over hun regeerplannen. De twee hebben echter geen meerderheid in het parlement van 350 zetels. De sociaaldemocraten hebben er 120 en Podemos 35. Ze moeten dus bij kleinere, veelal regionale partijen aankloppen.