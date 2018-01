Spaanse partij PP schuldig aan corruptie

De rechtse Volkspartij (PP) van de Spaanse premier Mariano Rajoy heeft zich schuldig gemaakt aan illegale financiering.

Dat heeft Ricardo Costa, de voormalige nummer twee van de partij in de regio Valencia, woensdag toegegeven voor de rechtbank in Madrid. Het is de eerste keer dat een voormalige leider van de Spaanse conservatieven erkent dat de partij van Rajoy smeergeld aangenomen heeft van ondernemers in ruil voor overheidscontracten.

Costa zei dat de zwartgeldoperaties werden uitgevoerd in opdracht van Francisco Camps, president van de regio Valencia tussen 2003 tot 2011. De voormalige partijsecretaris deed zijn bekentenis tijdens het proces van de Valenciaanse tak van de zogenoemde zaak-Gürtel, een omvangrijk corruptienetwerk waarbij tal van lokale en regionale kopstukken van de PP betrokken zijn.

Premier Rajoy, voorzitter van de Spaanse conservatieven sinds 2004, zei niets van corruptie in zijn partij te weten.