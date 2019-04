Spaanse oppositieleider belooft miljoenen werk

De leider van de grootste oppositiepartij in Spanje, Pablo Casado van de Volkspartij (PP), heeft gezegd dat hij voor 2 miljoen banen gaat zorgen als hij regeringsleider wordt. De belofte valt samen met de publicatie donderdag van de somberste werkgelegenheidscijfers sinds 2013. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal werklozen met bijna 50.000. Circa 3,3 miljoen Spanjaarden zijn werkloos. Zondag zijn er verkiezingen in het Zuid-Europese land.

Het land is zeer zwaar getroffen door de crisis, maar heeft ook een opmerkelijk herstel getoond, zeker in de jaren 2015-2017. Dat waren de laatste jaren van het premierschap van PP-premier Mariano Rajoy. De economie is echter voor het eerst sinds de crisis niet meer het hoofdthema in de verkiezingen.

Het separatisme in Catalonië overschaduwt de stembusgang van zondag die opnieuw dreigt uit te monden in een versplinterd politiek landschap. Dat heeft sinds 2015 gezorgd voor drie parlementsverkiezingen inclusief die van dit weekeinde.