Spaanse minister boos om feestelijke ‘holocaustparade’

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft geschokt gereageerd op een carnavalsparade met mensen die verkleed waren als nazi’s of hun slachtoffers. De festiviteiten in de plaats Campo de Criptana zorgden voor veel ophef.

In de parade reed onder meer een praalwagen mee die eruitzag als een gaskamer. Ook liepen deelnemers rond in de gestreepte uniformen die gedragen moesten worden in concentratiekampen van de nazi’s, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden en andere gevangenen om het leven zijn gebracht.

De parade leidde tot boze reacties, onder meer in Israël. „Ik ben geschokt door de carnavalstocht in Campo de Criptana”, reageerde de Spaanse minister Arancha González Laya woensdag. Ze stelde dat de organisatoren inmiddels excuses hebben aangeboden aan de Joodse gemeenschap.

Het komt vaker voor dat dergelijke carnavalsparades in Europa voor ophef zorgen. Zo volgde ook internationale kritiek na een omstreden carnavalsoptocht in het Vlaamse Aalst, waar zondag praalwagens meereden met karikaturen van orthodoxe joden, poppen met grote neuzen en zwarte pijpenkrullen.