Spaanse ligt 15 jaar dood in haar huis

In de Spaanse hoofdstad Madrid is een vrouw ontdekt die waarschijnlijk vijftien jaar geleden is overleden. Haar gemummificeerde lichaam werd door brandweermannen gevonden in de badkamer, nadat ze even daarvoor de voordeur hadden opengebroken. Hulpdiensten kwamen in actie nadat een nicht van de vrouw bij de politie aan de bel had getrokken.

De toen 78-jarige vrouw zou volgens een Spaans persbureau in september 2004 voor het laatst levend gezien zijn. Omwonenden schakelden, vanwege stank die uit de woning kwam, de afgelopen jaren diverse malen de politie in. Maar die zou niets hebben ondernomen.

Volgens berichten in Spaanse media woonde de vrouw sinds de dood van haar man alleen in het huis. Ze had geen kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ze een natuurlijke dood is gestorven.