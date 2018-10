Spaanse koning treurt mee op Mallorca

Mallorca heeft met een herdenkingsdienst in de kerk Mare de Deu dels Dolors afscheid genomen van de dertien personen die om het leven kwamen door de overstromingsramp acht dagen geleden. De Spaanse koning Felipe VI en koningin Letizia treurden woensdagavond mee met de bevolking van het vakantie-eiland. Ook Françina Armengol, de premier van de Balearen, woonde de bijeenkomst bij.

Onder de slachtoffers waren een Nederlandse vrouw op leeftijd en drie Duitsers. Het dertiende lichaam, dat van een kleine jongen, werd pas enkele uren voor de plechtigheid in Manacor gevonden bij een beek in de buurt van de Sant Llorenç. De bisschop van Mallorca, Sebastià Taltavull, zei tegen de ongeveer duizend aanwezigen dat hij „nog altijd totaal van streek is” door de tragedie. De solidariteit van de eilandbewoners waardeert hij zeer. „Te midden van zoveel leed heeft de liefde een grote rol gespeeld”.

De 8000 inwoners van Sant Llorenç, 60 kilometer ten oosten van de hoofdstad Palma, werden vorige week dinsdag het zwaarst getroffen door het noodweer. Deskundigen berekenden dat een vloedgolf van zeker vijf meter door het stadje kolkte, met dertien doden en een enorme chaos en schade tot gevolg.

Een coördinator van de reddingsdienst noemde in de lokale krant een „omgekeerde tsunami” als oorzaak van het drama. Een grote hoeveelheid regenwater verzamelt zich in de bergen en dendert vervolgens naar beneden, onderweg alles meesleurend wat in de weg staat.