Spaanse koning ontvangt premier op Mallorca

De Spaanse koning Felipe VI en premier Pedro Sánchez spreken elkaar op Mallorca. Het is voor het eerst sinds de vader van de koning, die nog dezelfde titel heeft, Juan Carlos de Borbón, negen dagen terug plotseling vertrok. De aanleiding daarvoor zijn beschuldigingen over smeergeld aan zijn adres. Sánchez bezoekt de vorst in het Marivent-paleis, een zomerverblijf van Felipe aan de rand van Palma de Mallorca.

De twee hebben veel te bespreken naast de geheimzinnige reis van Juan Carlos, die republikeinen in het land aanzette de monarchie weer af te willen schaffen. Ze noemen het vertrek van Juan Carlos een laffe vlucht. Het land lijdt ondertussen onder het coronavirus, vooral onder de economische ramp die coronamaatregelen veroorzaken.

Het is nog steeds niet meegedeeld waar koning Juan Carlos naartoe is. Vaststaat dat hij zondag 2 augustus naar Galicië is gegaan. Maar over welke route hij de volgende dag heeft genomen, zijn verschillende verhalen verschenen. Eerst zou hij naar het zuiden van Portugal zijn gegaan en toen vanuit het noorden van Portugal naar de Dominicaanse Republiek zijn gevlogen. De jongste theorie is dat hij op de luchthaven van Vigo (Galicië) door een vliegtuig uit de Verenigde Arabische Emiraten is opgehaald en nu in een hotel in Dubai verblijft. Hij zou er de gast zijn van kroonprins van het emiraat Abu-Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan.