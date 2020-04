Spaanse kinderen mogen even naar buiten

Spaanse kinderen mogen vanaf maandag kort naar buiten. Door de uiterst strenge coronamaatregelen in het zwaar getroffen Spanje moest de jeugd de afgelopen zes weken binnenblijven. De roep om een versoepeling van de draconische beperkingen was steeds luider geworden, vooral wat betreft de jongeren.

De kinderen (tot veertien jaar) mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene mee, maar niet met grootouders omdat die een groot risico op besmetting lopen. Het is niet toegestaan te spelen, of het nu alleen is of met vriendjes of vriendinnetjes. Volwassenen en jongeren boven de veertien jaar mochten wel de woning verlaten, maar alleen voor de boodschappen, medicijnen of om de hond uit te laten. Een ommetje zonder doel blijft verboden.

De Spaanse regering adviseert iedereen die naar buiten gaat een mondkapje te dragen.