Spaanse Julen nog zeker een dag vast in put

Het tweejarige Spaanse jongetje Julen dat afgelopen zondag in een put viel, zit nog zeker 35 uur vast. Dat melden de Spaanse reddingwerkers. Zaterdag zijn ze begonnen met het boren om bij Julen te komen, maar omdat hij 100 meter diep zit, kan dat lang duren.

„We zijn enorm gemotiveerd om hem zo snel mogelijk te redden”, zei de baas van de reddingwerkers. „Het maakt ons niets uit dat we moe zijn, we gaan gewoon door.” De reddingwerkers zeggen te werken alsof Julen nog leeft, maar er is al dagen geen teken van leven geweest.

Er worden twee tunnels geboord om bij de jongen te komen. De boren zijn vrijdag aangekomen bij de put.

Julen viel zondag tijdens het spelen in de buurt van Totalán in de provincie Andalusië in de put. De opening was maar 25 centimeter breed, daardoor is de jongen moeilijk bereikbaar