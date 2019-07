Spaanse jarige viert nooit feest zonder lekker eten

In het bos of het stadspark, op het strand of desnoods in de garage: Spanjaarden vieren hun verjaardag op allerlei plekken. Maar één ding mag nooit ontbreken: goed eten.

Verjaardagen zijn in Spanje vaak massale bijeenkomsten. Dat is vooral zo als de jarige een decennium vol maakt. In families met een hechte band –en dat zijn er hier nog steeds veel– komen dan met gemak zeventig tot honderd mensen opdraven.

Neem het geval van Joan Pere Rodríguez Milan, in februari 74 geworden. Hij komt uit een tamelijk welgestelde familie, wat betekent dat er ruime woningen voorhanden zijn. Voor massale familiebijeenkomsten hoeft er dus niet te worden uitgeweken naar een restaurant of een andere openbare gelegenheid. Op de verjaardag van Milan verzamelen zich vijf generaties familieleden in het huis van de jarige.

Zoals gezegd: het eten staat centraal. Voor zeventig mensen kun je natuurlijk niet koken en daarom draagt iedereen zijn of haar specialiteit bij. De één brengt een ”migas del pastor” mee, een traditioneel herdersgerecht, de ander heeft thuis een ”arroz negro” (rijst met inktvis) bereid, een derde komt aanzetten met ”cocas de crema”, een Catalaans dessert. Wie een masia heeft, een landhuis met een lap grond, neemt wijn van de eigen oogst mee. Sowieso hebben streekproducten de voorkeur.

„Bij ons houdt altijd iemand een toespraak”, zegt Joan Pere. Meestal is dat een van de oudere leden van de familie. Die bedankt de aanwezigen voor hun komst naar het ”grote huis” van de familie, dat bij de Peres als een „plek van de vrijheid” wordt ervaren. Die associatie heeft te maken met de periodes van dictatuur die Spanje in de vorige eeuw heeft gekend, waarin het regime soms hard optrad tegen Catalaanse republikeinen, onder wie enkele familieleden van Joan Pere.

Tussen het eten en drinken door is zo’n verjaardag de gelegenheid om herinneringen op te halen en bij te praten over grote en kleine gebeurtenissen in het persoonlijke leven en in de wereld.

Jongeren

Jongeren doen het anders. Zij vieren hun verjaardag niet in familiekring, maar met vrienden en vriendinnen. Dat gebeurt bijna altijd buitenshuis. De reden is simpel: veruit de meeste Spaanse jongeren onder de dertig wonen nog bij hun ouders. Dat komt niet omdat ze geen zin zouden hebben om op zichzelf te gaan wonen. De werkloosheid onder jongeren is nog steeds extreem hoog en de lonen zijn in veel gevallen te laag om de huur van een klein appartementje in een van de grote steden te kunnen betalen.

Zij spreken dus af in een restaurant met sympathieke prijzen. De jarige betaalt het drinken, het eten is voor ieders eigen rekening. Na het diner gaat het feest nog tot in de vroege uurtjes door, elders in de stad.

serie Er is er een jarig

Hoe vieren mensen wereldwijd hun verjaardag? Correspondenten van het RD begeven zich in ‘hun’ land in de feestvreugde. Deel 1: Spanje.