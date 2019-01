Spaanse gravers nog niet in de buurt van Julen

Spaanse reddingswerkers zijn er zondag niet in geslaagd het 2-jarige jongetje Julen te bereiken die al dagen in een put vastzit. Zondagavond zijn de hulpverleners tijdens boorwerkzaamheden tot een diepte van 45 meter gekomen.

De coördinator van de reddingsoperatie verwacht in de nacht van zondag op maandag een diepte van zestig meter te bereiken. Vanaf dat punt zal een horizontale verbinding worden gegraven naar de naastgelegen schacht waar het jongetje in vastzit. Dat zal nog zo’n twintig uur in beslag nemen, omdat vanwege de veiligheid van het kind het graafwerk extreem voorzichtig moet gebeuren.

Julen viel vorige week zondag tijdens het spelen nabij Totalán in de provincie Andalusië in een put die ongeveer 107 meter diep is. De opening was maar 25 centimeter breed, daardoor wordt een aparte tunnel gegraven.