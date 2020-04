Het dagelijkse dodental door het coronavirus in Spanje daalde zaterdag voor de derde dag op rij nadat er in de afgelopen 24 uur 510 doden waren gemeld. Dat is de kleinste stijging sinds 23 maart, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het totale aantal dodelijke slachtoffers door het virus steeg daarmee tot 16.353, van 15.843 op vrijdag. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam toe van 157.022 naar 161.852.