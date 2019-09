Spaanse conservatieven voor de rechter wegens corruptie

De Spaanse conservatieven wilden onder de nieuwe partijleider Pablo Casado hun reputatie als de meest corrupte partij van Europa van zich afschudden. Maar van een werkelijke schoonmaak lijkt weinig terecht te komen.

Opnieuw zijn de Spaanse conservatieven in een groot corruptieschandaal verwikkeld. Dinsdag moet ex-president Cristina Cifuentes van de regio Madrid zich voor het nationale hof verantwoorden voor een reeks misdrijven die te maken hebben met illegale partijfinanciering.

Cifuentes (55) was president van de regio Madrid tussen 2015 en 2018. In die periode gold zij als een van de grote kanshebbers om Mariano Rajoy op te volgen als leider van de Spaanse conservatieven. Maar een schandaal rond een frauduleuze masterstitel gooide roet in het eten. Cifuentes weigerde echter af te treden. Kort na de onthullingen over de verdachte manier waarop zij haar titel had behaald, dook in de media een video op waarop te zien was hoe Cifuentes in een supermarkt werd betrapt op diefstal van een huidcrème. Ze trad alsnog af.

Ook moet Esperanza Aguirre, eveneens voormalig president van de regio Madrid, over twee weken voor de rechter verschijnen. Aguirre was jarenlang een van de machtigste figuren binnen de Volkspartij (PP). De 67-jarige Aguirre, ex-minister onder premier Aznar en president van de regio Madrid tussen 2003 en 2012, wordt al jarenlang omringd door schandalen en corruptie-affaires die haar naaste medewerkers troffen. Maar de hooghartige gravin van Bornos zelf wist tot nu toe steeds de dans te ontspringen. Een openbare aanklager die in 2017 een dossier tegen haar had afgerond over onregelmatigheden bij de bouw van een golfbaan, werd op het laatste moment teruggefloten door zijn chef.

Omstreden

De manier waarop Aguirre in 2003 het presidentschap van de regio Madrid veroverde, was ook al omstreden. Na de regionale verkiezingen kwam zij twee stemmen tekort voor een meerderheid. Uiteindelijk onthielden twee leden van de sociaaldemocratische fractie zich van stemming, zodat Aguirre als president kon worden ingehuldigd. Geruchten over omkoping waren hardnekkig. Ze wonnen aan kracht naarmate details bekend werden over intensieve contacten tussen de twee overgelopen sociaaldemocraten en de partij van Aguirre, voorafgaand aan de stemming.

Diverse door Aguirre benoemde medewerkers waren ook betrokken bij het Gürtel-schandaal, waarbij de PP veroordeeld werd wegens illegale partijfinanciering. Dat leidde in juni 2018 tot de val van de conservatieve regering-Rajoy.

Aguirre behoort tot de rechtervleugel van de PP en koestert sympathieën voor de extreemrechtse partij Vox. Twee van haar beschermelingen, partijleider Pablo Casado en de pas gekozen president van de regio Madrid Isabel Diaz Ayuso, maken nu de dienst uit in de PP. Casado volgde Rajoy op met aankondigingen over een „schoonmaak” in de partij. Tastbare resultaten heeft dat echter niet opgeleverd.

In totaal worden de aankomende weken 43 verdachten verhoord door onderzoeksrechter Manuel Garcia Castellon. De meesten hebben hoge ambtelijke functies in de regio Madrid bekleed voor de rechtse PP. Onder hen is ook een derde ex-president van de regio Madrid, Ignacio Gonzalez.

Sinds 1995 zijn de conservatieven onafgebroken en als enige partij aan de macht geweest in de regio Madrid. Dat machtsmonopolie heeft volgens justitie geleid tot misbruik op grote schaal. De verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, ambtsmisbruik, omkoping of het aannemen van steekpenningen, witwassen, verkiezingsfraude en verduistering.