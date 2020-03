Spaanse burgemeester komt met maatregel tegen veelvuldig winkelen

De burgemeester van het Spaanse dorpje Herrera del Duque heeft tot nader order besloten dat de ongeveer 3700 inwoners minstens 30 euro moeten besteden bij het boodschappen doen. Met dit besluit wil burgemeester Saturnino Alcázar voorkomen dat dorpelingen onnodig vaak hun huis uit gaan om boodschappen te doen, en zo het uitgaansverbod omzeilen dat in heel Spanje van kracht is vanwege de pandemie.

In zijn decreet benadrukt Alcázar dat deze maatregel noodzakelijk is in zijn dorp, dat ongeveer 200 kilometer ten zuidwesten van Madrid ligt, vanwege het „voortdurende niet-naleven” van het uitgaansverbod. De politie gaat de kassabonnetjes controleren.

Sinds 15 maart mogen de bijna 47 miljoen inwoners van Spanje slechts in enkele uitzonderlijke gevallen hun huis verlaten, bijvoorbeeld om te winkelen. Naar buiten gaan om te sporten of om wat frisse lucht te halen, mag bijvoorbeeld niet.

Woensdag zal het parlement stemmen over verlenging van de noodtoestand met nog eens twee weken tot 11 april.