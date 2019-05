„Spaanse ambassade Caracas geen actiecentrum”

Spanje staat niet toe dat zijn ambassade in Caracas als politiek actiecentrum wordt gebruikt door de Venezolaanse regeringscriticus Leopoldo López. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell vrijdag gezegd tijdens een bezoek aan Libanon.

López, bondgenoot van oppositieleider en zelfbenoemd president Juan Guaidó, zocht eerder deze week met vrouw en kinderen zijn toevlucht in het Spaans ambassadegebouw. Dat deed hij nadat een poging het leger te mobiliseren om het regime van Nicolás Maduro omver te werpen was mislukt.

Borrell zei in Beiroet dat het niet zo kan zijn dat López of iemand anders de ambassade verandert in een zenuwcentrum voor Venezolaans politiek activisme. Madrid liet donderdag weten niet van plan te zijn López over te dragen aan de mensen van Maduro.

De strijd tegen de linkse president die Venezuela ondanks de rijkdom aan bodemschatten naar de rand van de afgrond bracht, gaat onverdroten door. Guaidó riep zijn achterban vrijdag opnieuw op door te gaan met demonstreren om Maduro verder in het nauw te brengen. „We blijven op straat om degenen die de dictator nog steunen te laten zien dat er geen stabiliteit zal zijn zolang de onrechtmatige machtsovername aanhoudt”, twitterde hij.

Guaidó wil zaterdag met de veranderingsgezinde Venezolanen naar de kazernes en militaire steunpunten om de soldaten ervan te overtuigen de andere kant te kiezen, de kant van de vrijheid. Zondag staat er een herdenkingsbijeenkomst op het programma voor de slachtoffers van de jongste betogingen. Er vielen de voorbije daden volgens de oppositie zeker vijf doden, onder wie een 15-jarige. „Zij zijn de martelaars van onze strijd”.