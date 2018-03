Spaanse agenten volgden Puigdemont

Ruim tien leden van de Spaanse inlichtingendienst CNI hebben de separatistische leider uit Catalonië, Carles Puigdemont, op zijn reis van Finland naar Duitsland in de gaten gehouden. Dit is door de autoriteiten bevestigd, aldus de Spaanse krant El País.

De CNI werkte samen met de Duitse recherche en was aanwezig toen de regionale ex-premier Puigdemont bij een benzinestation ten zuiden van de Deense grens werd ingerekend. Puigdemont reed in een Renault Espace met Belgische kentekens naar België waar hij sinds zijn vlucht uit Spanje in oktober woont. Hij was op reis met vier anderen.

De CNI kwam in actie toen er vrijdag weer een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd. Madrid had een eerder bevel ingetrokken omdat de uitlevering door België door juridisch getouwtrek spaak liep. Puigdemont ging donderdag naar Finland voor onder meer een lezing. Hij verdween vrijdag uit beeld.

Puigdemont is aangeklaagd wegens strafbare feiten die hij volgens de Spaanse wet pleegde tijdens een chaotische poging Catalonië af te scheiden van Spanje.