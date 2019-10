Spaans paspoort voor Sefardische joden

Ruim 130.000 Sefardische joden hebben in de afgelopen vier jaar een Spaans paspoort aangevraagd. Het gaat om nakomelingen van de joden die in 1492 Spanje uit zijn gejaagd door de katholieken die de macht grepen in dat jaar. De helft van de 132.226 aanvragen werden in de laatste maand voor de deadline van 1 oktober ingediend.

De Sefardische joden moesten hun achtergrond kunnen aantonen door middel van hun achternaam, hun taal of een familiestamboom. Spanje voerde de maatregel in, omdat het zegt veel te danken te hebben aan de weggestuurde Sefardische joden.

In de 15e eeuw woonden ongeveer 300.000 joden in Spanje. Toen koning Ferdinand en koningin Isabella aan de macht kwamen, dwongen zij alle moslims en joden om zich te bekeren of weg te gaan. Veel joden vertrokken naar nabijgelegen Mediterraanse landen. De meeste aanvragen kwamen uit Zuid-Amerika, waar veel Joden de afgelopen eeuwen heen zijn getrokken.