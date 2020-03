Spaans parlement stemt over verlenging noodtoestand

Het Spaanse parlement stemt woensdag over de verlenging van de noodtoestand die tot op zijn minst 11 april moet gelden. De uitzonderingstoestand werd 17 maart per decreet van kracht. De meeste parlementariërs nemen vanuit huis aan het debat deel wegens het besmettingsgevaar. Een aantal parlementsleden en leden van de regering hebben het virus opgelopen. De Spaanse Tweede Kamer buigt zich ook over enkele andere noodmaatregelen die economie moeten ondersteunen.

Premier Sánchez kan op een meerderheid rekenen, mede omdat het virus zich snel over verschillende delen van het land verspreidt. In tegenstelling tot Italië, waar 80 procent van de sterfgevallen in drie noordelijke regio’s zijn geweest, verspreidt het virus zich in Spanje over steeds meer regio’s. Het aantal slachtoffers dat per dag bezwijkt, stijgt nu ook sneller dan in Italië of China het geval is geweest. In Spanje zijn al bijna 3000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Met de noodtoestand kan de Spaanse overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan bovendien ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.