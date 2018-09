Spaans parlement akkoord met opgraven Franco

Het Spaanse parlement heeft ingestemd met het opgraven van de conservatieve generaal en dictator Francisco Franco (1892-1975). De linkse regering van premier Pedro Sánchez nam in augustus het besluit Franco uit een mausoleum in de Valle de los Caídos (Vallei der Gevallenen) te halen en elders te begraven, maar moest nog wel de zegen van het parlement krijgen.

De partijen die dit liever niet zien gebeuren, de centrumrechtse Volkspartij (PP) en de rechts-liberale Ciudadanos, onthielden zich van stemming. Dat deden in totaal 164 parlementariërs, twee stemden tegen en 172 voor.

Franco’s stoffelijke resten liggen in een monumentale in de rotsen uitgehouwen kerk, 43 kilometer ten noordwesten van Madrid. Het overbrengen van de stoffelijke resten zou voor het einde van het jaar moeten gebeuren. Waar naartoe is nog niet duidelijk.