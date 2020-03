Spaans koninklijk paar niet besmet met coronavirus

MADRID (ANP).De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn niet besmet met het coronavirus. Dat maakte het Spaanse koningshuis vrijdag bekend. Het koningspaar werd getest nadat een lid van de regering en een parlementslid besmet bleken.

Een week geleden was koningin Letizia nog op pad met minister van Gelijkheid Irene Montero Gil. Die heeft - zo bleek later - het nieuwe coronavirus opgelopen. De partijgenoot en levenspartner van Montero, vicepremier Pablo Iglesias Turrión, is uit voorzorg in quarantaine gegaan.

De partijleider van het rechts-populistische Vox, Santiago Abascal Conde, bleek deze week ook besmet te zijn. De parlementszittingen zijn opgeschort en het kabinet van premier Pedro Sánchez vergadert via videoverbindingen.

Felipe en Letizia waren woensdag nog op bezoek in Frankrijk bij president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Het koppel reisde af naar de Franse hoofdstad vanwege de eerste nationale dag voor de herdenking van slachtoffers van terrorisme.