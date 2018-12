Spaans kabinet bijeen in Barcelona

Het Spaanse kabinet van premier Pedro Sánchez komt in de Catalaanse hoofdstad Barcelona bijeen. Het is de tweede keer dat de Spaanse regering er vergadert en de vijftiende keer sinds 1975 dat de centrale regering buiten Madrid een ministerraad houdt. Sánchez hoopt dat zijn bezoek de politieke spanning over het Catalaanse separatisme kan temperen, maar separatisten zijn uit woede over het bezoek uit Madrid de straat op gegaan. Betogers blokkeren ook wegen.

Niet ver van waar Sánchez met de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, in het centrum ontbeet, zijn vrijdagmorgen de eerste betogers aangehouden, meldden Spaanse media. Sánchez sprak donderdagavond ook met de radicale separatist en premier van de regio Catalonië Quim Torra. Beiden spraken zich uit „voor een doelmatige dialoog”.

De sociaaldemocraat Sánchez wil in tegenstelling tot zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy weer met de ministers op pad. Rajoy, die van eind 2011 tot juni dit jaar premier was, heeft alle ministerraden in het Moncloa-paleis in Madrid gehouden. Sánchez heeft aangekondigd na Barcelona ook met de centrale regering naar Alicante en de provincie Extremadura te willen gaan.