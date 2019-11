Spaans hof vraagt opnieuw aanhouding Catalanen

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft een Europees aanhoudingsbevel gereactiveerd voor drie Catalaanse leiders die Spanje zijn ontvlucht na deelname aan een mislukte Catalaanse afscheidingspoging in 2017. Dat zei advocaat Gonzalo Boye van de verdachten dinsdag.

Boye zei dat hij een mondelinge kennisgeving had ontvangen van de Belgische en Schotse autoriteiten voor de aanhouding van Lluis Puig, Toni Comin en Clara Ponsati, die momenteel in zelfopgelegde ballingschap leven in België en Schotland.

Spaanse aanklagers roepen Comin en Ponsati op zich te melden voor aanklachten die variëren van opruiing tot misbruik van openbare middelen. Negen andere Catalaanse leiders waren in oktober al veroordeeld voor vergelijkbare aanklachten tot gevangenisstraffen tot 13 jaar.

Puig wordt volgens aanklagers beschuldigd van burgerlijke ongehoorzaamheid en misbruik van openbare middelen, maar niet van opruiing.