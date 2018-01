Spaans hof eist aanwezigheid Puigdemont

Het Spaans constitutioneel hof is van oordeel dat Carles Puigdemont alleen beëdigd kan worden als regionaal leider van Catalonië als hij dinsdag fysiek aanwezig is in het parlement. Puigdemont moet bovendien toestemming van de rechter hebben de plechtigheid bij te wonen.

Puigdemont verblijft sinds oktober in Brussel. In Spanje wordt hij onder meer gezocht wegens opruiing en rebellie door leiding te geven aan een afscheidingsbeweging. Het Catalaans parlement, waarin de separatistische partijen een meerderheid behielden, kiest 30 januari een nieuwe regiopremier. Puigdemont is momenteel de enige kandidaat.