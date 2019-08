South Dakota verplicht motto ”In God We Trust”

Met ingang van het nieuwe cursusjaar moet in alle scholen in de Amerikaanse staat South Dakota het nationale motto ”In God We Trust” duidelijk op een muur, vlag of billboard te zien zijn.

De regering van de noordelijke staat wil daarmee het patriottisme bij leerlingen bevorderen. Voor Phil Jensen, Republikeins senator voor South Dakota, zijn er meer argumenten. „Het motto verbindt niet alleen met onze geschiedenis. Het geeft ook hoop voor de toekomst. Daar moet je leerlingen zicht op geven.”

De gouverneur van de staat, Kristi Noem, heeft recent een wet getekend waardoor scholen verplicht zijn het nationale motto in alle gebouwen een prominente plaats te geven. Om te voorkomen dat wederstrevige schoolbesturen de tekst ergens in een hoekje wegstoppen, bepaalt de wetgever dat het motto minimaal 12 inch breed en 12 inch hoog (30,48 bij 30,48 centimeter) moet zijn.

Discussie

South Dakota is niet de eerste staat waar scholen hiertoe worden verplicht. In zeven andere staten is er al zo’n wet. Het betreft Arkansas, Florida, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Utah en Virginia. De staten Alabama, Arizona en Pennsylvania kennen maatregelen waarmee het ophangen van een bord met de nationale slogan in klaslokalen wordt gestimuleerd. In 26 staten loopt momenteel de discussie of er een wettelijke verplichting, zoals in South Dakota, moet komen.

Tegen de maatregel is verzet. In verschillende staten zijn scholen door individuele ouders of door progressieve belangengroepen aangeklaagd. Zij beschouwen de maatregel als een bevoordeling van het christelijk geloof ten opzichte van andere religieuze overtuigingen.

Een student van Rapid City High School in de westelijke plaats Rapid City in South Dakota zei bij de landelijke omroep NPR: „Ik denk dat het kenmerkend voor de Amerikaanse samenleving is dat die een culturele smeltkroes is, waar alle mensen die naar de VS komen zich welkom voelen. Deze maatregel past daar niet in.”

Vervangen

Samen met andere studenten stelde hij de schoolleiding voor de naam van God van tijd tot tijd te vervangen door Boeddha, Jahweh, Allah, de wetenschap of ”onszelf”. „Dan doen we iedereen recht.”

Organisaties die strijden voor een „volstrekte scheiding van kerk en staat”, zoals The Freedom from Religion Foundation, bereiden processen voor. De regering van South Dakota en die van enkele andere staten hebben geld gereserveerd om scholen die een proces worden aangedaan, financieel bij te staan.

Versterken

Het motto ”In God We Trust” werd tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) op munten geplaatst. De toenmalige minister van Financiën, Salmon Chase, kreeg van een groot aantal voorgangers en individuele christenen het dringende verzoek om het besef dat Amerika een christelijk land is te versterken in de verwarde tijd van de burgeroorlog. Door de woorden ”In God We Trust” zou elke burger zien dat alleen God Amerika kan helpen.

In 1864 werd het motto op de munt van twee dollarcent aangebracht. In 1909 volgden de andere muntstukken. President Eisenhower tekende op 11 juli 1955 een wet die bepaalde dat de woorden ”In God We Trust” niet alleen op alle munten, maar ook op alle geldbiljetten te lezen moest zijn.

De maatregel was bedoeld om in die periode van de Koude Oorlog het onderscheid tussen de Verenigde Staten en de atheïstische Sovjet-Unie te onderstrepen.