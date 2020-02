South Carolina lijkt prooi voor Joe Biden

Bij de voorverkiezingen in South Carolina zal Joe Biden zaterdagnacht (Nederlandse tijd) naar verwachting de overwinning binnenhalen. In de peilingen leidt hij met bijna 40 procent van de stemmen. Voor Biden zou dit de eerste overwinning zijn na teleurstellende uitslagen bij de vorige stemmingen.

South Carolina wordt al maanden gezien als een ”must-win” voor Biden. In de zuidoostelijke Amerikaanse staat vormen de Afro-Amerikanen meer dan de helft van de Democratische kiezers. Biden is als voormalig vicepresident van Barack Obama populair bij deze groep. Na slechte scores in Iowa en New Hampshire leek zijn steun onder de Afro-Amerikanen af te kalven. Sinds Biden als tweede eindigde in Nevada, zit hij in de peilingen echter weer in de lift.

Twee gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben die stijging versterkt. Bij het debat van afgelopen dinsdag was Biden nadrukkelijk aanwezig en wist hij een aantal punten te scoren. Bovendien sprak afgevaardigde Jim Clyburn zijn steun uit voor de voormalig vicepresident. Clyburn is een Afro-Amerikaan met groot gezag in de gemeenschap en wordt gezien als de belangrijkste Democraat in South Carolina. Veel mensen wegen zijn opvattingen mee in het maken van hun uiteindelijke keuze.

Kiesdrempel

Van de overige kandidaten staat Bernie Sanders er het beste voor. Hij kan volgens de peilingen op 23 procent van de stemmen rekenen. Derde is activist en miljardair Tom Steyer met 14 procent. Pete Buttigieg (10 procent), Elizabeth Warren (8 procent) en Amy Klobuchar (5 procent) komen volgens de peilingen niet in de buurt van de kiesdrempel van 15 procent. Michael Bloomberg doet in deze voorverkiezingen nog niet mee.

Voor Biden kan South Carolina een reddingsboei zijn op weg naar Super Tuesday. Met een klinkende overwinning krijgt hij veel positieve media-aandacht en vermoedelijk extra steun van Democraten uit het gematigde deel van de partij. Daardoor hoopt hij zich te ontpoppen tot het gematigde alternatief voor Bernie Sanders, die nog altijd bovenaan staat in de landelijke peilingen. Scoren Sanders en Biden allebei goed op Super Tuesday, dan neemt de kans op een verdeeld partijcongres verder toe.