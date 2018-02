Soros steunt campagne tegen brexit

De stichting van miljardair George Soros heeft tonnen uitgetrokken voor een actiegroep die wil voorkomen dat Groot-Brittannië de EU verlaat. Het gaat volgens bronnen van Britse media om een bedrag van 400.000 pond (circa 453.000 euro) dat is overgemaakt via de Open Society Foundations van de filantroop.

Voorzitter Mark Malloch-Brown van Best for Britain bevestigde dat de Hongaars-Amerikaanse miljardair „via zijn stichtingen 400.000 pond heeft bijgedragen”. De oud-minister benadrukte dat kleine donateurs gezamenlijk een groter bedrag hebben opgehaald.

De krant The Daily Telegraph bericht dat de actiegroep een tweede referendum wil afdwingen. Uit een gelekt document zou blijken dat de groep van plan is parlementariërs over te halen tegen een definitieve brexit-deal met de EU te stemmen.

Malloch-Brown zei volgens The Guardian dat het Britse volk zich moet kunnen uitspreken over een definitief akkoord tussen Londen en Brussel. De voorzitter van Best for Britain stelde dat de onderhandelingen zijn „gekaapt door een handjevol hardliners”.