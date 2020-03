Sonsbeek-kunstmanifestatie gaat voorlopig niet door

De internationale kunstmanifestatie ‘sonsbeek20→24’ in en bij het Arnhemse park Sonsbeek wordt tot nader order uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus.

„De intensieve voorbereiding van alle activiteiten rondom sonsbeek zou in de komende maanden grote groepen mensen uit de hele wereld veelvuldig bijeen brengen en dat is voor bestuur en directie van de Stichting Sonsbeek en State of Fashion op dit moment niet verantwoord”, aldus een woordvoerder. Daarbij werpen reisbeperkingen problemen op.

De kunstmanifestatie, die zou plaatshebben van 5 juni tot 13 september, wordt nu ergens na 2020 gehouden. De vierjaarlijkse expositie werd kort na de Tweede Wereldoorlog bedacht om het zwaar gehavende Arnhem nieuw leven in te blazen. Op de eerste aflevering in 1949 kwamen 125.000 belangstellenden af. Deze eeuw waren er drie eerdere afleveringen.