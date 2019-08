Sonia Gandhi terug als leider Congrespartij

Sonia Gandhi keert weer even terug als leider van de Indiase Congrespartij. Ze vervangt haar zoon Rahul Gandhi, die opstapte na een zware verkiezingsnederlaag.

De top van de oppositiepartij wilde eigenlijk dat Rahul zou aanblijven. Toen hij weigerde, bleek zijn moeder bereid het stokje over te nemen. Zij wordt volgens de partij de waarnemend leider tot een opvolger is gevonden.

Sonia Gandhi is de weduwe van premier Rajiv Gandhi. De in Italië geboren Indiase politica stond eerder al negentien jaar aan het hoofd van de partij, van 1998 tot 2017. Daarna nam haar zoon het over.

De Congrespartij, die is opgericht in 1885, en de clan Nehru-Gandhi domineerden tientallen jaren de Indiase politiek. De familie leverde drie premiers: Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi en haar zoon Rajiv. Die laatste twee politici zijn allebei vermoord.

De partij verkeert momenteel in crisis. De BJP-partij van premier Narendra Modi won de landelijke verkiezingen in 2014 en boekte dit jaar een nog grotere overwinning.