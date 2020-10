Sonde verzamelt materiaal van ruimterots op 333 miljoen kilometer

Het is de Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx zeer waarschijnlijk gelukt om materiaal van de ruimterots op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde te verzamelen. Dat meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een rechtstreekse uitzending rondom het project.

De OSIRIS-REx maakte aan het begin van de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) contact met de de aardappelvormige asteroïde Bennu. De ruimtesonde zette de afdaling tot een paar meter boven de ruimterots volgens planning in en met een soort stofzuigerslang werd er enkele seconden geland op Bennu om stenen en stof te verzamelen. Daarna heeft de ruimtesonde weer afstand genomen van de asteroïde.

„Touchdown bevestigd”, meldde NASA rond 00.12 uur (Nederlands tijd). De daadwerkelijke landing vond 18,5 minuten eerder plaats, maar het duurde zo lang voordat het teruggestuurde signaal het commandocentrum van NASA had bereikt.

De sonde werkt helemaal zelfstandig, de afstand naar de aarde is zo groot dat de vluchtleiding niet kan ingrijpen. De wetenschappers achter de missie hopen dat ze minstens 60 gram kunnen ophalen. Als de ruimtesonde klaar is, vliegt hij weg. In 2023 moet hij op aarde landen. De missie kost zo’n 1 miljard dollar.