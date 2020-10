Sonde raapt met succes materiaal van asteroïde

De Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx is er in geslaagd materiaal van een ruimterots op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde te verzamelen. Er zijn rots- en stofmonsters netjes opgeborgen, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA donderdag.

Doordat onderweg een klep was opengegaan was het onzeker of materiaal verloren was gegaan. „We zijn hier om aan te kondigen dat we de operatie succesvol hebben afgerond”, meldde de manager van het project, Rich Burns.

De OSIRIS-REx raapte het materiaal op van de aardappelvormige asteroïde Bennu met een soort stofzuigerslang. In 2023 moet hij met de waardevolle monsters terugkeren op aarde. De missie kost zo’n 1 miljard dollar.