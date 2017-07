Somalische troepen doden militanten

Somalische veiligheidstroepen melden zondag dat zij achttien islamitische opstandelingen hebben gedood tijdens een operatie in de noordelijke regio Puntland. De militanten ontkennen dat er sprake zou zijn van slachtoffers.

„We hebben achttien militanten gedood en zes bases verbrand in een vierdaagse operatie tegen al-Shabaab”, aldus kolonel Mohamed Ismail van de veiligheidsmacht van Puntland.

De veiligheidsmacht van Puntland wordt getraind en ondersteund door een klein aantal Amerikaanse agenten, gevestigd in de semiautonome noordelijke regio. Het was niet duidelijk of de Verenigde Staten zelf betrokken waren bij de operatie.

De aan al-Qaeda verbonden terreurgroep al-Shabaab, bevestigde dat er een aanval was, maar ontkende dat er slachtoffers waren.