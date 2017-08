Somalische rebellenleider geeft zich over

Voormalig rebellenleider sjeik Mukhtar Robow, ook bekend als Abu Mansur, heeft zich in Somalië overgegeven aan de autoriteiten. Volgens legerwoordvoerder Nur Mohamed heeft hij de banden met de islamitische terreurorganisatie al-Shabaab nu definitief doorgesneden.

Robow was in het verleden de tweede man en de woordvoerder van al-Shabaab. Hij kreeg in 2013 ruzie en viel in ongenade. Sindsdien hield hij zich met een aantal gewapende getrouwen schuil in het oerwoud. Pogingen van zijn voormalige jihadistische vrienden hem te vermoorden of gevangen te nemen mislukten.

In juni werd bekend dat de Somalische regering onderhandelingen voerde met Robow om hem te bewegen over te lopen. De VS hadden voor zijn aanhouding 5 miljoen dollar uitgeloofd maar trokken die premie twee maanden geleden in. Ook haalden ze zijn naam na vijf jaar van de lijst met gezochte terroristen.

Het is onduidelijk wat er met Robow gaat gebeuren na aankomst in Mogadishu. Politieke analisten maken zich zorgen. Ze vinden dat hij voor de rechter moet worden gebracht, wil er ooit vrede kunnen komen.