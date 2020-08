Somalische piraten kapen Panamees schip

Somalische piraten hebben een schip dat onder Panamese vlag vaart gekaapt. Dat heeft een overheidsfunctionaris donderdag gezegd tegen persbureau Reuters. Het is de eerste succesvolle kaping in het gebied sinds 2017.

Volgens Musse Salah, de gouverneur van semi-autonome regio Puntland, was het schip op weg van de Verenigde Arabische Emiraten naar de haven van de Somalische hoofdstad Mogadishu, toen het mechanische problemen kreeg. Zes piraten zagen hun kans schoon en namen het commando over. Het aantal bemanningsleden aan boord en hun nationaliteit is nog onduidelijk. Er wordt al wel onderhandeld over hun vrijlating.

Op het hoogtepunt van hun gewelddadige aanwezigheid voor de Somalische kust, in 2011, overvielen piraten liefst 237 boten. Ze namen honderden zeelieden in gijzeling. De kapingen namen in de jaren daarna af door strengere veiligheidsmaatregelen, meer patrouilles van oorlogsschepen en minder riskante vaarroutes.