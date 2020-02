Somalië kondigt noodtoestand af om sprinkhanenplaag

Somalië heeft zondag de noodtoestand afgekondigd vanwege een sprinkhanenplaag. Dat maakte het Somalische ministerie van Landbouw bekend. De insecten vormen een groot gevaar voor de oogst. Ook andere landen in Afrika en Azië kampen met een sprinkhanenplaag. Zaterdag riep ook Pakistan daarom de noodsituatie uit.

Volgens deskundigen heeft de sprinkhanenplaag te maken met de extreme weerschommelingen in de regio. Het ministerie spreekt over de „slechtste situatie in 25 jaar tijd” voor de landbouw. „Voedselbronnen voor mensen en vee zijn in gevaar. Als we nu niet handelen, riskeren we een ernstige voedselcrisis die we ons niet kunnen veroorloven”, zo luidt de verklaring. Het land in de Hoorn van Afrika is een van de armste in de regio.

De sprinkhanen, die buitengewoon groot zijn, teisteren Somalië en buurland Ethiopië al sinds december. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties zijn al vele tienduizenden hectares aan gewassen kaal gevreten. Ook Oeganda en Zuid-Soedan worden bedreigd.