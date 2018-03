Sollicitatiebrief Jobs tienduizenden waard

Een sollicitatiebrief die Steve Jobs schreef ongeveer drie jaar voordat hij Apple mede oprichtte, heeft op een internetveiling in de VS omgerekend ruim 141.000 euro opgebracht. Jobs schreef de brief in 1973. Het is niet bekend naar welke functie en bij welk bedrijf hij solliciteerde.

Volgens het veilinghuis in Boston was de koper een internetondernemer in Engeland die anoniem wilde blijven. Gerekend was op een opbrengst van omgerekend ongeveer 40.000 euro.

Steve Jobs overleed in 2011 op 56-jarige leeftijd als gevolg van kanker.