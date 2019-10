Soldaten na ruim eeuw begraven in België

Dertien soldaten die in de Eerste Wereldoorlog omkwamen tijdens gevechten in België, worden donderdag ruim honderd jaar na hun dood herbegraven, meldt Sky News. Het gaat om zeker twee Britten. De anderen zijn niet geïdentificeerd. Volgens Het Laatste Nieuws zullen er vrijdag in Langemark nog eens 73 Duitse militairen uit die tijd naar hun laatste rustplaats worden gebracht.

Alle dertien slachtoffers worden donderdag naast elkaar begraven op de Wytschaete Military Cemetery, vlak bij de Belgische plaats Ieper. Ook is er een speciale ceremonie. Op de begraafplaats liggen meerdere soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De overgebleven resten van de dertien soldaten werden gevonden tijdens het archeologische project Dig Hill 80. Tussen april en juli 2018 werden al de resten van 110 soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Ook werden er loopgraven en bomkraters aangetroffen. Hill 80 was voor de Eerste Wereldoorlog de plaats waar een windmolen stond, maar die werd tijdens de oorlog ingeruild voor een Duits kanon.