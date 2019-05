Soldaten aangeklaagd wegens racistische moord

Twee soldaten die vrijdag op Malta zijn gearresteerd wegens het doodschieten van een immigrant in april zijn voorgeleid bij de rechter. Die legde de mannen van 21 en 22 jaar volgens de Times of Malta moord op de Ivoriaan met een racistisch motief ten laste en poging tot moord op twee andere Afrikaanse migranten. Op hen werd eveneens geschoten vanuit een rijdende auto in de buurt van de stad Hal Far. Zij konden het navertellen.

De jonge militairen, die alles ontkenden zondag, worden onder meer ook beschuldigd van het verbreiden van rassenhaat en het schieten met een wapen zonder vergunning op openbaar terrein. De officier van justitie denkt dat de twee in februari al hebben geprobeerd een migrant uit Tsjaad dood te rijden. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het wordt nog uitgezocht of de verdachten, die voor de kick zouden hebben gehandeld, deel uitmaken van een groter geheel.