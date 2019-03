Software-update Boeing komt binnen 10 dagen

Binnen een week tot tien dagen komt vliegtuigfabrikant Boeing met een software-update voor de Boeing 737 MAX. Dat zeggen bronnen bij de vliegtuigbouwer.

Boeing werkt al aan een update sinds de crash met het Lion Air-toestel dat in oktober vorig jaar neerstortte. Een defecte sensor gaf daarbij verkeerde informatie over het vliegtuig, waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook. Overeenkomsten tussen de vliegroute van het Lion Air-toestel en de crash van Ethiopian Airlines hebben geleid tot nieuwe vragen over het systeem, maar tot nu toe is er geen bewijs dat dezelfde software nog steeds een potentieel probleem is.

De update wordt de komende weken toegepast in de systemen van de 737 MAX-vliegtuigen die ervoor zorgen dat de motoren niet stilvallen.