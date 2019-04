Soedanezen wachten op actie militairen

Duizenden Soedanezen wachtten zondag in de hoofdstad Khartoem op actie van de militaire raad nadat de chef daarvan heeft beloofd dat er een burgerregering wordt gevormd na overleg met de oppositie. De demonstranten hebben zich net als de afgelopen dagen verzameld bij het ministerie van Defensie.

De situatie in Soedan is nog steeds chaotisch na het vertrek donderdag van president Omar al-Bashir die 30 jaar aan het bewind is geweest. Zijn opvolger, defensieminister Awad Ibn Auf, stapte vrijdag al na een dag op in reactie op de protesten van de bevolking. De militairen schoven daarna luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan naar voren, maar die wordt door de Soedanezen vooral als telg van de oude garde beschouwd.

De belangrijkste organisator van het protest, de Soedanese Beroepsvereniging (SPA), eist dat burgers worden opgenomen in de militaire raad.