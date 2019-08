Soedanezen vieren overgang naar burgerbestuur

Een opwindende menigte vulde zaterdag de straten in Khartoem terwijl de militaire machthebbers en protestleiders van Soedan een historische overeenkomst tekenden die de weg vrijmaakt voor een burgerregering.

Duizenden juichende mensen verzamelden zich rond de Friendship Hall naast de Nijl, waar de documenten voor de overgangsregering werden ondertekend. „Dit is de grootste viering die ik ooit in mijn land heb gezien. We hebben een nieuw Soedan,” zei Saba Mohammed, een 37-jarige vrouw, zwaaiend met een kleine plastic vlag.

Minuten eerder werd de deal getekend door Mohamed Hamdan Daglo, plaatsvervangend hoofd van de militaire raad, en Ahmed al-Rabie, als vertegenwoordiger van de protestbeweging Alliance for Freedom and Change.

Staatshoofden, premiers en hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen, onder wie de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, en de Egyptische premier Mustafa Madbuli, woonden de ceremonie bij.