Soedanese leider al-Bashir afgezet en gearresteerd

De Soedanese autoritaire leider Omar Hassan al-Bashir is na bijna 30 jaar afgezet door het leger. De minister van Defensie van het Afrikaanse land maakte in een toespraak bekend dat al-Bashir is afgezet en gearresteerd en dat „zijn regime wordt uitgeschakeld”.

Sudan's President Omar al-Bashir forced to resign and "is being held in a secure place", defence minister confirms in live television address



Live updates: https://t.co/1nkPqYLDEe pic.twitter.com/QmZ5YaYyPw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 11 april 2019

Het land heeft voor zeker 24 uur de grenzen gesloten en de noodtoestand is voor drie maanden afgekondigd. De militairen willen twee jaar aan de macht blijven in de aanloop naar verkiezingen. Met de verwijzing naar ‘het regime’ wekt de defensieminister de indruk dat de nieuwe machthebbers de door islamistische stromingen gesteunde elite rond al-Bashir willen ‘onttronen’.