Soedanese leger zet president al-Bashir af

De Soedanese leider Omar Hassan al-Bashir is na bijna 30 jaar gedwongen afgetreden, meldden regeringsbronnen. De val van de dictatoriaal regerende al-Bashir komt na massale protesten die in december losbarstten na prijsverhogingen van onder meer brood. Het leger heeft na vier maanden al-Bashir laten vallen. Het zou in beraad zijn over de vorming van een voorlopige regering en het voorzitterschap van de Hoge Raad van de Strijdkrachten.

Mogelijk wordt vicepresident Awad Ibn Auf als interim-president naar voren worden geschoven. Andere bronnen meldden dat legerleider generaal Kamal Abdel-Marouf voorlopig zelf de touwtjes in handen neemt. Het leger heeft een belangrijke mededeling aangekondigd.

De luchthaven van Khartoem is volgens plaatselijke media gesloten en militairen hebben strategische posities ingenomen. Naar verluidt heeft een deel van de strijdkrachten nog een vergeefse poging gedaan de val van al-Bashir te voorkomen.

Naar schatting honderd leden van de partij (NCP) van al-Bashir en andere prominenten uit zijn regime van zouden door soldaten zijn opgepakt. Een menigte demonstranten trekt door de straten van de hoofdstad om de machtswisseling te vieren.

Al-Bashir kwam zelf met een militaire staatsgreep aan de macht in 1989.