Soedanese demonstranten verdedigen revolutie

Tienduizenden Soedanezen hebben zondag gehoor gegeven aan de oproep de ‘revolutie’ te verdedigen. Ze gingen in Khartoem en andere steden massaal de straat op om de militaire leiders te bewegen de macht eindelijk over te dragen aan het volk na de afzetting van president Omar al-Bashir in april.

De demonstranten trokken zich weinig aan van de wolken traangas en de opvallende aanwezigheid van de gevreesde paramilitaire interventiedienst RSF en de oproerpolitie. Die waren onder meer uitgerukt met pick-ups met daarop zware machinegeweren. Bij schermutselingen kwamen zeven mensen om en raakten 181 anderen gewond. Dat heeft het ministerie van Gezondheidszorg zondagavond bekend gemaakt via het nationale persbureau.

Het centraal comité van Soedanese artsen meldde eerder vier doden in Omdurman en een in de stad Atbara. Een hoge functionaris van de militaire transitieraad (TMC) zei dat onbekende sluipschutters het vuur openden toen de betogers een brug over de Nijl van Omdurman naar Khartoem overstaken. Zeker zes burgers en drie soldaten liepen verwondingen op.