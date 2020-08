Soedan sluit historisch vredesakkoord met rebellen

De regering van Soedan en belangrijke rebellengroepen zijn het eens geworden over een historische vredesovereenkomst. Die moet een einde maken aan bloedige binnenlandse oorlogen, die al sinds de onafhankelijkheid in 1955 in verscheidene delen van het uitgestrekte Afrikaanse land hebben gewoed.

Het akkoord is gesloten in hoofdstad Juba van buurland Zuid-Soedan en is volgens ingewijden nog niet definitief. Met de ondertekening wordt gewacht om ook andere rebellen de kans te geven mee te doen. De ondertekenaars wordt deelname aan het politieke proces in het vooruitzicht gesteld. Ook worden opstandelingen ingelijfd door de strijdkrachten en worden economische toezeggingen gedaan.

Het akkoord is een overwinning voor de overgangsregering, die aantrad na de val van dictator Omar Hassan al-Bashir. Het leger zette hem vorig jaar af na grootschalige protesten tegen zijn bewind. De nieuwe regering beschouwt het als een topprioriteit om een punt te zetten achter langlopende conflicten met rebellengroepen, die vaak grotendeels bestaan uit niet-Arabische minderheden.