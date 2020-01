Soedan slaat opstand veiligheidsagenten neer

Soedan heeft zijn luchtruim heropend, nadat het een opstand van voormalige veiligheidsagenten die zijn gelieerd aan de afgezette leider Omar al-Bashir had neergeslagen. „Alle hoofdkwartieren zijn onder controle van het leger en het luchtruim is nu weer open”, zei generaal Abdel Fattah al-Burhan, de voorzitter van de soevereine raad van Soedan.

De agenten begonnen dinsdag te schieten in gebouwen van meerdere inlichtingendiensten uit onvrede over voorwaarden voor hun ontslag. De gevechten duurden vier uur. Twee militairen zijn hierbij omgekomen en vier raakten gewond. Het was de meest gewelddadige confrontatie tussen de oude garde en aanhangers van de nieuwe regering.

Al-Burhan zei na afloop in een toespraak dat hij nooit zou toestaan dat er een coup plaatsvindt en dat het leger de controle heeft. „Wat dinsdag gebeurde, was een opstand”, zei legerchef Mahamed Othman al-Hussein.